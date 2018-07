UE multa quatro empresas de eletrônicos por ações para evitar preços mais baixos

A Comissão Europeia anunciou nesta terça-feira (24) que multou, em decisões em separado, as companhias Asus, Denon & Marantz, Philips e Pioneer por acerto de preços. Segundo o braço executivo da União Europeia, o comportamento das empresas desrespeitou regras de concorrência do bloco. As multas totalizariam mais de 111 milhões de euros, mas foram reduzidas por causa da cooperação das companhias, disse a UE, sem informar o montante que deverá ser efetivamente cobrado.

A UE condenou a política de preço mínimo para revenda de itens das empresas, o que é ilegal pelas regras antitruste do bloco. As quatro companhias intervieram diretamente sobre varejistas online que ofereciam seus produtos a preços mais baixos e, caso o fato continuasse a ocorrer, suspendiam as entregas para essas empresas. "As intervenções limitavam a concorrência efetiva nos preços entre varejistas e levaram a preços mais altos, com efeito imediato para os consumidores", afirma a Comissão Europeia.