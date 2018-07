Ibovespa devolve parte de ganhos recentes e fecha em baixa de 0,73%

O Ibovespa abriu a sessão de negócios desta segunda-feira instável, mas foi logo se firmando em baixa para, ao final do pregão, largar do patamar dos 78 mil pontos. De acordo com analistas de renda variável, diante da continuidade dos temores a respeito da questão eleitoral, o mercado acionário local devolveu parte dos ganhos de sexta-feira, quando a valorização se deu pela notícia de um acordo entre os partidos de centro e o pré-candidato tucano Geraldo Alckmin.

O principal índice da Bolsa encerrou o dia em baixa de 0,73%, aos 77.996,12 pontos com um giro financeiro de R$ 7,13 bilhões, um tanto abaixo da média mensal.

Para o operador da mesa institucional da Renascença Corretora Luiz Roberto Monteiro, os agentes de mercado ainda têm muitas dúvidas com relação aos arranjos políticos que estão sendo feitos para fortalecer a disputa pelo Palácio do Planalto. "O que ocorreu sexta-feira foi uma empolgação passageira e boa parte da queda de hoje devolve aquela euforia que se viu", disse.

A respeito do zig-zag eleitoral envolvendo um candidato reformista, hoje os agentes tiveram mais uma novidade. Na semana passada, o acordo com o Centrão previa que o empresário Josué Gomes poderia ser o vice-presidente na chapa de Alckmin. Mas a poucos minutos do final do pregão de hoje, o líder do PR na Câmara, José Rocha, afirmou que Gomes - filho do ex-vice-presidente José Alencar - deixou Alckmin à vontade para buscar um nome que traga votos para sua campanha.

As ações de empresas estatais, termômetros sobre as condições políticas neste ano eleitoral, devolveram levemente os ganhos registrados na sexta-feira. Enquanto Banco do Brasil ON recuou 0,61%, Eletrobras PN perdeu 1,56% e Petrobras PN fechou estável (0,00%). Em contrapartida, os papéis da Vale ON tiveram alta firme encerrando a sessão com ganhos de 2,11%.

Pedro Paulo Silveira, economista-chefe Nova Futura, lembra que a queda do índice hoje foi parcial, com uma parcela das ações em alta. Internamente, disse, a expectativa com os balanços é positiva - 33 a serem divulgados nesta semana, entre eles Ambev, Bradesco, Fibria e Vale. "As ações de bancos e varejo apontaram queda, mas não houve nada específico. Em parte, a bolsa também acompanha o movimento de apreensão em relação à situação externa", afirmou.