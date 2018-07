Dólar perde terreno ante iene com relato de ajuste em estímulo monetário do BoJ

O dólar caiu ante o iene nesta segunda-feira (23) em meio a relatos de que o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) pode debater ajustes em seu programa de compra de ativos na próxima reunião de política monetária, em 30 e 31 de julho. Outra moeda em relação à qual o dólar se desvalorizou foi o peso mexicano, em reação à lacônica afirmação pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que está negociando algo "dramático" com o México no campo comercial. O movimento da divisa americana em face a outras moedas principais que não a japonesa, por outro lado, foi de alta, mesmo diante da ausência de um motor específico.

Perto do horário de fechamento em Nova York, o dólar recuava de 111,53 ienes na tarde de sexta-feira para 111,44 ienes, enquanto o euro caía de US$ 1,1727 para US$ 1,1695 e a libra passava de US$ 1,3135 para US$ 1,3104.

As especulações em torno da possibilidade de o banco central japonês diminuir o volume do estímulo monetário respingaram no iene com a perspectiva de que um eventual movimento nesse sentido promova algum enxugamento da liquidez da moeda em que os títulos do país asiático são cotados.

Já a declaração feita na Casa Branca ficou escassa em detalhe, uma vez que Trump não ofereceu qualquer elaboração em torno das tais negociações com o México. Ainda assim, foi o suficiente para o dólar descer de 19,0710 pesos mexicanos na sexta-feira para 18,9113 pesos mexicanos nesta tarde.

Entre as emergentes, destacou-se ainda a lira turca, que ganhou terreno ante a moeda americana na véspera da decisão de juros do banco central da Turquia, para a qual se espera alta da taxa básica em 1 ponto porcentual, para 18,75%. Às 17h54 (de Brasília), o dólar caía a 4,7382 liras turcas.