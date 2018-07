América Latina deve crescer 1,6% em 2018

O Fundo Monetário Internacional (FMI) afirma que a atividade na América Latina continua a se recuperar, porém ainda em um quadro de dificuldades. Segundo o fundo, após um crescimento de 1,3% na região em 2017, deve haver avanço de 1,6% em 2018 e de 2,6% em 2019. O resultado é mais modesto que as projeções de abril, que eram de 2,0% e 2,8%. As projeções repetem as divulgadas na semana passada pelo fundo.

"A recuperação tornou-se mais dura para algumas das principais economias, por causa de pressões do mercado em um nível global, amplificadas por vulnerabilidades específicas dos países", afirma Alejandro Werner, diretor do Departamento de Hemisfério Ocidental do Fundo.