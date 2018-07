Remaza é líder em queixas de consórcios

Agência Brasil

O Banco Central (BC) publicou ontem o Ranking de Reclamações contra Administradoras de Consórcios referente ao primeiro semestre de 2018. A liderança do ranking é da Remaza, com índice de 252,18. Na sequência aparecem Itaú Unibanco Veículos (199,10) e Multimarcas (125,34).

Pela metodologia do BC, esse índice é calculado com base no número de reclamações consideradas procedentes, dividido pelo número total de clientes da instituição e multiplicado por um fator fixo (1.000.000). No caso do Remaza, foram cinco reclamações consideradas procedentes no primeiro semestre, em uma base total de 19.827 clientes.

No ranking aparecem, ainda, Caixa Consórcios S.A. (88,90), Consórcio Nacional Volkswagen Administradora de Consórcio (25,63), GMAC (24,06), Itaú Administradora de Consórcios (19,55), Bradesco Administradora de Consórcios (6,25), BB Administradora de Consórcios (4,33) e Administradora de Consórcio Nacional Honda (3,94).

Entre as reclamações mais frequentes estão "descumprimento de obrigações previstas em contratos" (34 ocorrências), "irregularidades relacionadas à liberação do crédito" (19) e "outras irregularidades" (11).