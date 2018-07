Petróleo fecha em baixa; investidor relativiza aumento de tensão entre EUA e Irã

O petróleo reverteu os ganhos da manhã e encerrou a sessão desta segunda-feira (23) em leve queda, à medida que os investidores relativizaram o aumento da tensão entre Estados Unidos e Irã ao longo do final de semana.

Na bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o barril do petróleo WTI para setembro fechou em queda de US$ 0,37 (-0,54%), a US$ 67,89. Na Intercontinental Exchange (ICE), o Brent para setembro cedeu somente US$ 0,01 (-0,01%), para US$ 73,06.

No mercado de petróleo, o grande guia da sessão foi a nova troca de farpas entre Estados Unidos e Irã.

No domingo, o presidente iraniano, Hassan Rouhani, disse que "os americanos precisam entender bem que a paz com o Irã é a mãe de toda paz e que a guerra com o Irã é a mãe de toda guerra".

Na sequência, o presidente dos EUA, Donald Trump, respondeu que Rouhani jamais deverá ameaçar o país de novo ou "sofrerá consequências do tipo que poucos sofreram na História".

Em maio, os EUA se retiraram do acordo nuclear assinado entre as potências mundiais e o Irã, alegando que havia provas de que Teerã não estava cumprindo com as regras acertadas em 2015.

Em um primeiro momento, a tensão entre os dois países impulsionou os contratos de petróleo, já que o Irã é um dos maiores produtores mundiais da commodity e qualquer ameaça à retomada da exploração tende a impulsionar os preços. O tema, no entanto, foi ponderado pelos analistas.

"A realidade é que o Irã não pode se arriscar a executar a sua ameaça e a mensagem do presidente Trump apenas lembrou os operadores de que é extremamente improvável que o Irã faça qualquer coisa além do que bradar", disse James Williams, economista da consultoria americana WTRG Economics. Fonte: Dow Jones Newswires.