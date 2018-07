Ouro recua ante valorização do dólar, por expectativa de aperto monetário

O ouro voltou a cair na sessão desta segunda-feira (23), após uma breve recuperação no fim da semana passada, pressionado pela valorização do dólar ante outras moedas fortes, como o euro e a libra. O avanço da divisa dos Estados Unidos se deu em meio à recuperação dos juros dos títulos do Tesouro americano, que avançaram com a expectativa de políticas de aperto monetário do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) e de outros grandes bancos centrais.

Após relatos de que o BoJ poderia ajustar seu programa de compra de ativos, o que fez as políticas de aperto do Fed voltarem ao radar, os juros dos Treasuries reagiram e avançaram. A trajetória dos títulos influenciou o dólar, que recuava no início da manhã. A consequência foi uma reprecificação da moeda, que passou então a ganhar força diante do euro e da libra. Na Comex, divisão de metais da bolsa mercantil de Nova Iorque (Nymex), o contrato de ouro para agosto caiu 0,44%, para US$ 1.225,60 a onça-troy.