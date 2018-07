Confiança do setor eletroeletrônico é a menor desde dezembro de 2016

A confiança do empresário industrial do setor eletroeletrônico perdeu 5 pontos em junho ao cair de 54,9 pontos em maio para 49,9 pontos. É o que mostra o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), compilado pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), com base em dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Essa é a primeira divulgação deste indicador feito pela Abinee, que de agora em diante fará publicações mensais.

Também é a primeira vez que o índice do setor ficou abaixo da linha dos 50 pontos desde dezembro de 2016, quando havia atingido 48,1 pontos. Valores abaixo de 50 pontos no dado, que varia de 0 a 100 pontos, indicam falta de confiança.

"O ICEI demonstra aos três Poderes que não é possível seguir na marcha atual de ampliar indefinidamente o gasto público, como se não vivêssemos uma grande crise fiscal. A insegurança de quem produz compromete o crescimento de que tanto precisamos", comenta o presidente da Abinee, Humberto Barbato.

Na área elétrica, o ICEI diminuiu de 54,2 para 50,5 pontos; e na eletrônica, caiu de 55,6 para 49,2 pontos, ao comparar com maio deste ano. Esse movimento foi similar ao verificado na indústria da transformação geral, divulgado pela CNI, que passou de 55,5 em maio para 49,6 em junho, também se situando abaixo da linha de 50 pontos.