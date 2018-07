Checkout móvel

A Rede Cigam, fornecedora de software de gestão empresarial, lança o Checkout Móvel. A solução, que permite realizar vendas a partir de um aplicativo intuitivo, está disponível para as plataformas Android e iOS. A ferramenta foi desenvolvida pelo braço executivo da companhia, Cigam Gestor. Com o aplicativo, o usuário escolhe o produto no estabelecimento e faz a leitura do código de barras em seu dispositivo móvel, sem precisar efetuar o lançamento do produto no caixa, diminuindo filas e agilizando o processo onde o usuário conclui a venda por meio do botão $.

Novo gestor

A Lenovo, empresa líder no fornecimento de tecnologia inovadora, anuncia Rodrigo Guercio como novo General Manager para a divisão de Data Center no Brasil. O executivo comandará as operações da divisão no mercado brasileiro e complementa o time da nova estrutura, anunciada no último mês. Com mais de 20 anos de experiência no mercado de alta tecnologia, Guercio ocupou diversas posições em empresas como Dell, AMD e, mais recentemente, na HPE.

Votação

Dois projetos de Canoas do Instituto MRV - o Cineducanoas e o Tecnologia ao Alcance da Educação - concorrem na 4ª edição do Programa Educar para Transformar, promovido pela construtora MRV. A votação segue até o dia 27 de julho por meio do site www.institutomrv.com.br. O programa tem o objetivo de apoiar por meio de aporte financeiro e capacitação projetos com cunho educacional desenvolvidos por instituições sem fins lucrativos e pessoas físicas de até 18 anos, com foco em crianças, adolescentes ou jovens com idade até 24 anos.

Palestra gratuita

O curso de Sistemas da Informação da Universidade Feevale está completando 15 anos e para comemorar a instituição vai promover a palestra Os desafios no desenvolvimento de sistemas da informação: saúde, segurança, ensino e mercado. O evento é gratuito e abordará os principais desafios e lacunas da atuação profissional na área. Os ministrantes serão Antonio de Pádua Cunha Filho (gerente de TI da Unimed Vale dos Sinos), Vinícius Valle (delegado da Delegacia de Homicídios de São Leopoldo), Carlos Schwartzhaupt (gerente de TI da Feevale) e Roberto Petry, diretor de TI da Dell. O evento acontecerá no dia 8 de agosto. Para participar do evento, os interessados devem confirmar presença pelo e-mail sistemasdeinformacao@feevale.br até o dia 31 de julho.