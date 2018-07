Cobre opera em alta, apoiado por dólar mais fraco e força do petróleo

O cobre opera em alta na manhã desta segunda-feira (23), apoiado pelo dólar um pouco mais fraco. Além disso, o avanço do petróleo colabora para o movimento.

Às 8h25min (de Brasília), o cobre para três meses subia 0,16%, a US$ 6.162,00 a tonelada, na London Metal Exchange (LME). Às 8h35min, o cobre para setembro avançava 0,44%, a US$ 2,7680 a libra-peso, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), às 8h34min.

"O dólar mais fraco ajuda os preços a se recuperar", afirmaram analistas do Commerzbank. O banco alemão aponta que influem ainda a declaração da sexta-feira com críticas do presidente americano, Donald Trump, à política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e a acusação de Trump de que a União Europeia e a China manipulam suas moedas. Com o dólar mais fraco, os metais, cotados nessa moeda, ficam mais baratos para os detentores de outras divisas, o que apoia os contratos.

Além disso, a força do petróleo colabora para o movimento. Muitas vezes, o petróleo e o cobre são negociados em conjunto, com peso maior para o primeiro, portanto os movimentos do óleo influem no metal.

Entre outros metais básicos negociados na LME, o zinco subia 0,76%, a US$ 2.597,50 a tonelada, o alumínio ganhava 0,71%, a US$ 2.057,00 a tonelada, o estanho subia 0,23%, a US$ 19.510,00 a tonelada, o níquel tinha alta de 0,26%, a US$ 13.545,00 a tonelada, e o chumbo avançava 0,14%, a US$ 2.141,00 a tonelada.