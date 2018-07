Bolsas da Europa operam em baixa, com foco em comércio e setor corporativo

As bolsas europeias operam em queda, embora sinal único, na manhã desta segunda-feira (23). A cautela com o comércio global influencia os negócios, bem como algumas notícias do setor corporativo. No câmbio, o euro e a libra recuam em relação ao dólar.

Às 6h55min (de Brasília), o índice Stoxx 600 operava em queda de 0,05%, em 385,43 pontos.

Os riscos para o comércio continuam no radar nos mercados acionários globais. Em sua reunião no fim de semana em Buenos Aires, os ministros do G-20, grupo formado pelos países mais ricos do mundo, reconheceram o aumento da tensão comercial pelo mundo. O G-20 alertou que isso pode pesar no Produto Interno Bruto (PIB) e pediu que os países reforcem o diálogo. Diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde esteve no evento e também pediu maior cooperação.

Na sexta-feira, porém, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia ameaçado impor tarifa sobre todas as importações chinesas. Hoje, o Ministério das Relações Exteriores em Pequim afirmou que as ameaças e a intimidação não funcionam na questão comercial. No caso da Europa, preocupa especialmente o risco de que o governo Trump possa impor tarifa no setor de automóveis, o que causaria um impacto grande para importantes companhias do continente. Além disso, a China anunciou mais cedo que investiga suposto dumping em importações de alguns produtos de aço de União Europeia, Japão, Coreia do Sul e Indonésia.

No setor corporativo, Fiat Chrysler tinha baixa de 2,25% em Milão, após chegar a cair pouco mais de 4% na abertura. A ação é influenciada pela notícia da saída do executivo-chefe da empresa, Sergio Marchionne. Em carta aos funcionários no sábado, a empresa disse que Marchionne teve complicações em uma cirurgia e não deve voltar ao posto. A Fiat não especificou a natureza da doença, mas havia informado mais cedo neste mês que ele passaria por uma cirurgia no ombro direito. Um dos principais executivos ligados a Marchionne, Mike Manley, de 54 anos, foi indicado para ser o executivo-chefe. Britânico, Manley vinha comandando os negócios nas marcas Jeep SUV e nos caminhões Ram, duas das unidades mais rentáveis da Fiat. Ainda assim, a cautela com a mudança, em meio ao ambiente de incerteza com o comércio e tarifas globais, pesa na ação hoje.

Na Bolsa de Zurique, o papel do Julius Baer recuava 3,62%, após balanço com lucro líquido acima do esperado, mas receita e ativos sob gerenciamento considerados insatisfatórios pelo mercado. Ainda no setor bancário, Barclays recuava 0,25% em Londres. Entre os papéis de energia, Total caía 0,46%.

Às 6h59min (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,39%, Frankfurt recuava 0,17% e Paris tinha baixa de 0,46%. Milão caía 0,43% e Madri recuava 0,21%, mas Lisboa avançava 0,45%. No câmbio, o euro caía a US$ 1,1695 e a libra tinha baixa a US$ 1,1695.