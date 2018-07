Instalações da DHB serão arrendadas em Porto Alegre

Locação de parque industrial é uma forma de manter o valor do ativo para venda ANA PAULA APRATO/JC

O parque industrial da DHB Componentes Automotivos, que teve falência decretada pela Justiça , será arrendado. A medida foi comunicada pelo administrador judicial da fabricante de autopeças nessa sexta-feira (20). Já há uma empresa interessada, mas não houve a divulgação de quem deve assumir o ativo. O prazo é de seis meses, podendo renovar por mais seis meses. A unidade fica na zona norte de Porto Alegre.

A falência foi definida na semana passada, após não ter sido possível reverter as dificuldades que levaram a indústria de autopeças a entrar em recuperação judicial. Segundo nota do escritório Medeiros & Medeiros Administração Judicial, que atua como administrador judicial, a proposta foi homologada na quinta-feira (19) pela juíza Giovana Farenzena, da Vara Empresarial da Comarca de Porto Alegre.

A magistrada havia concedido o período de cinco dias para que fossem encontradas possibilidades para a continuidade da operação. Enquanto isso, será buscado um comprador. A receita obtida com a locação será repassada a credores da massa falida e para a quitação de despesas operacionais.

"Com a estrutura em funcionamento, além de evitar o sucateamento do maquinário, será mais fácil despertar o interesse de compradores", aposta Laurence Medeiros, sócio da Medeiros & Medeiros, em nota. O administrador judicial estuda ainda venda de todo o negócio em bloco – máquinas, matérias-primas em estoque e prédios. Se não for encontrado comprador, os ativos poderão ser vendidos separadamente.