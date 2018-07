Conselho da Oi homologa parcialmente aumento de capital

Em reunião realizada nesta sexta-feira (20), o conselho de administração da Oi aprovou a homologação parcial do aumento de capital da companhia, que faz parte do Plano de Recuperação Judicial. Serão emitidas 1.514.299.603 novas ações ON, que ao preço de R$ 7 por ação definido em março, representam um valor de R$ 10,6 bilhões.

Além disso, a tele emitirá 116.480.467 bônus de subscrição, que serão entregues aos acionistas que exerceram o direito de preferência e não condicionaram sua decisão, e também para os detentores de créditos qualificados (bondholders) que capitalizaram seus créditos.

As novas ações passam a ser negociadas na B3 na próxima segunda-feira (23). O plano de recuperação previa a venda de até 1,756 bilhão de ações ON na operação. Agora, o capital da Oi passará a ser de R$ 32,038 bilhões.