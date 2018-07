Sol, mar e passeio de buggy são os atrativos de Natal

Adriana Lampert

Aproveitar o clima quente e as belezas naturais dos destinos do Nordeste é um dos sonhos de consumo de muitos gaúchos durante as férias de julho. Além de lugares como Alagoas (que atrai muitos mergulhadores por ter um litoral de áreas preservadas e cenários paradisíacos) e Bahia (famosa por sua diversidade cultural, arquitetura barroca e símbolos artísticos em toda a região), também o Rio Grande do Norte é objeto de desejo de brasileiros e estrangeiros, principalmente nas férias de julho. Sol, mar de águas quentes e cristalinas, passeios de buggy e o conforto dos resorts são os principais atrativos da capital do estado, Natal. "Uma vantagem é o clima, que é seco", destaca o diretor da Argus Turismo, Danilo Kehl Martins. Segundo ele, o destino vem apostando em se tornar um hub internacional, por ser o ponto do País mais próximo da Europa.

"Há muito fretamento do exterior para Natal", comenta Martins. "Somente este ano, já recebemos 34 mil visitantes do exterior", confirma o diretor-geral do Serhs Natal Grand Hotel, Willian Lass. Em número, os visitantes brasileiros superam os estrangeiros, completa Lass. "Desde janeiro deste ano, já recebemos 94 mil hóspedes de outros estados brasileiros", conta. Localizado na Via Costeira, em frente ao oceano - na Praia de Ponta Negra - o Serhs Natal Grand Hotel é um dos maiores resorts (cinco estrelas) do Rio Grande do Norte.

Somando 396 apartamentos, o empreendimento tem foco principal nas áreas de piscinas, (incluindo versões térmicas e infantis) e conta também com academia, três bares (inclusive um dentro da piscina central) e quatro restaurantes. "Nossa oferta passa por restaurante especializado em carnes e outro em frutos do mar, mas também temos o buffet principal, e um estabelecimento onde servimos rodízio de pizzas, além do restaurante à beira mar, onde o turista tem opções de lanches, almoços e petiscos", resume Lass.

De acordo com o diretor-geral do Serhs Natal Grand Hotel, 3% dos hóspedes do resort são gaúchos. "Natal não é o lugar mais procurado por gaúchos", pondera o diretor da Argus Turismo. "A maioria das pessoas que viaja pela primeira vez para o Nordeste prefere Pernambuco, Bahia ou Alagoas. Mas quem já conhece estes destinos, se optar por Natal, verá que é um destino bom para descansar e contemplar a natureza." Na opinião de Martins, um dos componentes que "complica" é a baixa ofertas de voos. "De dois anos para cá, a oferta de voos reduziu muito, principalmente para Natal e Fortaleza - e isso influencia muito nos preços das passagens, e, consequentemente, no valor dos pacotes", explica. Segundo ele, um pacote de viagem para Natal, incluindo passagens de ida e volta e hospedagem com café da manhã por sete dias, custa R$ 2.900,00 por pessoa, no mês de julho.

O diretor da Argus Turismo afirma que todo Nordeste registrou "boas vendas" para o mês de julho. "Cresceu 10% em relação a 2017. Um dos fatores que ajudou a melhorar a demanda foi a alta do dólar, que travou um pouco as viagens para o exterior", avalia.