Ouro fecha em alta com queda do dólar após declarações de Trump

O ouro fechou em alta a sessão desta sexta-feira (20) apresentando valorização diante da queda do dólar após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, endossar as críticas que havia feito na quinta-feira (19) ao aumento de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

A valorização do ouro ajudou a recuperar as perdas das últimas semanas, período em que o metal precioso renovou mínimas em um ano. Na tarde de quinta, o presidente americano afirmou não estar "feliz" com a decisão do Fed de aumentar a taxa de juros.

As críticas continuaram durante a manhã desta sexta-feira, quando Trump afirmou em seu Twitter que a China, a União Europeia e outros países têm "manipulado suas moedas" e mantido taxas de juros baixas, enquanto os EUA elevam os juros e o dólar se valoriza, o que retiraria a vantagem competitiva do país, na avaliação dele.

Na Comex, divisão de metais da bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o contrato para agosto subiu 0,58%, para US$ 1.231,10 a onça-troy.