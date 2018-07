Juiz revisa decisão e reconhece falência da Crysalis

Paulo Egídio

A disputa jurídica que envolve a recuperação judicial da fabricante de calçados Crysalis, de Três Coroas, teve um novo capítulo. O juiz-convocado ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) Alex Gonzalez Custódio voltou atrás e revogou a liminar, concedida por ele mesmo na última terça-feira (17), que havia suspendido a decretação de falência da empresa . Custório tomou a decisão nessa quinta-feira (19).

Com a decisão, a fábrica da Crysalis, que emprega 432 trabalhadores no município no Vale do Paranhana, voltou a ser lacrada, e uma nova assembleia geral de credores será convocada. “Penso que com a mais recente decisão a situação retorna ao estado anterior, mantendo a falência e lacres da empresa”, escreveu o magistrado, no despacho.

A falência do grupo empresarial dono da Crysalis Sempre Mio, Calçados Glauben e Goldem Dreams foi decretada em junho pela juíza Mariana Motta Minghelli , da comarca de Três Coroas. Em 9 de julho, oficiais de Justiça estiveram na fábrica para cumprir a ordem de fechamento das instalações da companhia.

No mesmo dia, os advogados da empresa protocolaram um agravo de instrumento pedindo a suspensão da decisão, que não foi aceito. Na terça-feira, no entanto, o juiz relator aceitou um novo recurso e concedeu uma liminar suspendendo a falência.

A nova decisão foi embasada por informações fornecidas pelos administradores judiciais Roberto Carlos Hahn e Gino Rafael Volkart, do escritório Hahn & Volkart de Três Coroas. “Fomos intimados e nos manifestamos ponderando algumas coisas que não estavam nos autos”, informou Hahn.

De acordo com ele, a assembleia de credores que será convocada tem por objetivo demonstrar a atual situação econômica e financeira da empresa. A reportagem está tentando contato com a defesa da calçadista.