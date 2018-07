Parque Assis Brasil terá novas estruturas para a Expointer 2018

Guilherme Daroit

Parece que foi ontem, mas o clima de Expointer já começa a retornar ao Rio Grande do Sul. Os preparativos para a feira, a praticamente um mês do início da 41ª edição, estão em andamento, e a promessa é de novidades na estrutura para 2018. A maior delas é o desfecho da novela da ampliação do Pavilhão da Agricultura Familiar, que, após mais de cinco anos entre idas e vindas, saiu do papel. Além disso, problemas vistos no ano passado, como o atraso na definição sobre as bilheterias e o alerta sanitário que cancelou a exposição de aves e pássaros, não se repetirão.

O novo pavilhão, ao lado do antigo, dobrará o espaço para as agroindústrias gaúchas na Expointer. Anunciado pelo Piratini ainda em 2012, quando recebeu do governo federal a metade dos recursos necessários (R$ 1,462 milhão) para a obra, os trabalhos começaram a ser realizados no último mês de abril. A estrutura, com 3,5 mil m2, deve ser liberada até a próxima segunda-feira, 30 de julho, quando se encerra o prazo de entrega. Segundo a administração do Parque de Exposições Assis Brasil, o cronograma será seguido, restando apenas os acabamentos e limpeza do novo galpão.

"É uma vitrine bem importante às agroindústrias, e, neste ano, teremos um espaço maior para acomodar mais oportunidades", argumenta o secretário do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Estado, Tarcisio Minetto. A expansão, claro, refletirá em aumento de estandes - foram 283 inscritos para a edição deste ano, segundo Minetto, acima dos 201 expositores aceitos em 2017. Também serão melhoradas as condições gerais, como banheiros e circulação.

A outra obra mais vistosa aos visitantes será um novo estacionamento de 400 m2 calçados próximo aos portões 4 e 5, antes cobertos por grama. Junto a obras de estacionamentos realizados por entidades, a capacidade passará de 8 mil para 10 mil vagas, segundo o diretor administrativo do parque, Sandro Schlindwein. Fora isso, as mudanças serão em ambientes já existentes. "Esse ano foi investindo mais em restaurações, em recuperação do que estava precisando", conta Schlindwein. O lavatório do gado de corte, por exemplo, receberá uma cobertura, a exemplo do gado leiteiro, e os alojamentos estão sendo recuperados. Símbolo maior do parque, as três esferas da entrada principal também estão sendo revitalizadas.

A perspectiva é, ainda, de um aumento no número de animais inscritos, que foram 3,2 mil em 2017. O incremento deve-se, em parte ao retorno das aves e pássaros, que não puderam participar no ano passado devido ao alerta de gripe aviária. "Nossa expectativa é de termos em torno de 4,5 a 5 mil animais, mais ou menos a média dos outros anos", conta José Arthur Martins, do Setor de Exposições e Feiras da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação.