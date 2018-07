Juros futuros operam em queda com recuo do dólar

Os juros futuros operam em queda firme na manhã desta sexta-feira (20), em linha com o dólar, diante do otimismo dos agentes financeiros com o apoio do Centrão ao ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) na corrida presidencial. O recuo ganhou força com as novas críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à política de aperto monetário conduzida pelo Federal Reserve (Fed). A desvalorização ainda maior do dólar levou as taxas futuras às mínimas.

O mercado reage também à desaceleração do IPCA-15 de julho, divulgado mais cedo. A prévia da inflação oficial ficou em 0,64%, arrefecendo ante o avanço de 1,11% registrado em junho. O dado ficou no piso do intervalo das estimativas dos analistas do mercado financeiro, que iam até 0,84%, conforme pesquisa do Projeções Broadcast.

A sessão já começou com os juros futuros em queda diante da avaliação dos investidores de que o apoio do Centrão (formado por DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade) a Alckmin reforça uma candidatura "reformista" e minimiza o risco eleitoral visto pelos investidores em candidaturas de esquerda.

Às 10h38, o DI para janeiro de 2020 estava a 7,99%, de 8,13% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2021 indicava 8,98%, de 9,17% no ajuste anterior. Na ponta mais longa, o DI para janeiro de 2023 estava a 10,27%, ante 10,54% no ajuste anterior. O dólar à vista caía 1,54%, aos R$ 3,7830.