Petróleo cai com ameaça comercial de Trump, mas Arábia Saudita limita perdas

Os preços do petróleo recuam nesta sexta-feira (20) em meio a preocupações em torno da disputa comercial entre os EUA e China. Hoje, o presidente americano, Donald Trump, retomou suas ameaças, afirmando que os EUA estão prontos para retaliar todas as importações provenientes do gigante asiático.

Às 8h27min (de Brasília), o petróleo WTI para setembro, que já é o mais líquido, caía 0,23%, a US$ 68,08 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para setembro recuava 0,03%, a US$ 72,56 o barril, na ICE.

Trump afirmou estar disposto a impor tarifa sobre todas as importações da China, caso não ocorram mudanças na relação comercial. "Estamos prontos a ir até 500", afirmou, durante entrevista à rede CNBC, referindo-se ao déficit comercial americano com os chineses todo o ano passado, de US$ 505 bilhões. "Eles estão tirando vantagem de nós e não gosto disso", afirmou Trump, ao comentar as relações comerciais americanas em geral, não apenas com a China.

Enquanto isso, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou que a União Europeia está pronta para retaliar contra eventual tarifa dos EUA sobre carros. "Situação no comércio global é séria", acrescentou.

Por outro lado, o anúncio de ontem da Arábia Saudita sobre redução de suas exportações em agosto limita as perdas. De acordo com o país árabe, suas exportações de petróleo em julho devem ficar no mesmo nível das exportações de junho, enquanto em agosto as exportações devem cair em cerca de 100 mil barris por dia.