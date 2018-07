Cobre opera em alta, apoiado por pausa no rali do dólar

O cobre opera em território positivo na manhã desta sexta-feira (20), com operadores aproveitando uma pausa no movimento recente de valorização do dólar. Ainda assim, a tensão no comércio segue no radar.

Às 7h40min (de Brasília), o cobre para três meses subia 1,10%, a US$ 6.120,50 a tonelada, na London Metal Exchange (LME), embora recue 1,5% até agora na semana. Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o cobre para setembro subia 0,87%, a US$ 2,7190 a libra-peso, às 7h52.

Analistas do Commerzbank afirmam que o movimento no câmbio apoia os metais hoje. A moeda americana estava em leve baixa ante euro, libra e iene. Com o dólar mais fraco, os metais cotados nessa moeda ficam mais baratos para os detentores de outras divisas.

O medo de consequências negativas para o comércio global, contudo, segue a preocupar. Em entrevista à CNBC divulgada hoje, o presidente americano, Donald Trump, ameaçou impor mais tarifas contra a China, caso o país não realize mudanças para equilibrar as trocas comerciais.

Entre outros metais básicos negociados na LME, o zinco subia 1,8%, a US$ 2.612 a tonelada, o estanho avançava 0,82%, a US$ 19.605 a tonelada, o níquel tinha alta de 1,57%, a US$ 13.615 a tonelada, o alumínio operava em alta de 1,32%, a US$ 2.032,50 a tonelada, e o chumbo ganhava 0,47%, a US$ 2.144,50 a tonelada.