Bolsas da Ásia fecham na maioria em alta, com yuan no radar

As bolsas asiáticas fecharam em geral com ganhos nesta sexta-feira (20). Após uma primeira metade do pregão mais fraca, horas após as praças de Nova Iorque fecharem em território negativo, mercados acionários como os de Xangai e Hong Kong tiveram mais fôlego nas horas finais do dia, acompanhando a melhora do yuan.

A moeda chinesa esteve no radar, após o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) orientar sua taxa de paridade para a maior desvalorização em relação ao dólar em dois anos. Em julho, o yuan já caiu 2,3% ante o dólar, o que beneficia exportações chinesas, mas pode gerar impactos negativos, como a fuga de capital da China. O yuan chegou a atingir mínimas em um ano mais cedo, mas ao longo da sessão se recuperou, o que apoiou o humor de investidores.

A Bolsa de Xangai fechou em alta de 2,05%, em 2.829,27 pontos, e a Bolsa de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 1,13%, a 1.665,97 pontos. Na semana, a Bolsa de Xangai recuou menos de 0,1%, porém este foi seu oitavo recuo semanal nas últimas nove semanas.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng avançou 0,76%, a 28.224,48 pontos, com ações do setor financeiro em destaque. ICBC subiu 2,8% e China Construction Bank teve alta de 2,4%. A praça local, porém, teve recuo semanal pela 14ª vez nas últimas 18 semanas.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei foi na contramão da maioria e recuou 0,29%, a 22.697,88 pontos, embora tenha avançado 0,4% na semana. Ao longo da sessão de hoje, Tóquio reduziu perdas, acompanhando a melhora do humor em outras praças asiáticas. O risco de protecionismo segue no radar e é uma ameaça para a economia do Japão, mas o Goldman Sachs lembra que o país pode se beneficiar no mais longo prazo da assinatura de acordos comerciais recentes, um deles com a União Europeia.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou com ganho de 0,30%, em 2.289,19 pontos, recuperando-se ao longo do dia, seguindo o movimento das bolsas da China e de Hong Kong. Samsung teve alta de 1,2%, enquanto Hyundai subiu 2,4%.

Em Taiwan, o índice Taiex avançou 0,89%, a 10.932,11 pontos. Maior fundição do mundo, Taiwan Semi foi destaque, avançando 5,8% após divulgar uma projeção positiva para sua receita no terceiro trimestre.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,37%, em 6.285,90 pontos. Entre os papéis mais negociados na Bolsa de Sydney, Keytone Diary subiu 20,63% e Telstra, 1,09%.