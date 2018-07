Donald Trump critica multa da União Europeia ao Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter na manhã desta quinta-feira para criticar a multa imposta ontem pela União Europeia (UE) ao Google. Segundo o líder americano, o bloco "se aproveita dos EUA", o que ele pretende reverter em breve.

"Eu disse a vocês! A União Europeia acaba de impor uma multa de US$ 5 bilhões a uma de nossas grandes companhias, o Google. Eles realmente se aproveitam dos EUA, mas não por muito tempo!", afirmou Trump na mensagem.

Na quarta-feira, a UE multou a Alphabet, controladora do Google, em € 4,34 bilhões (US$ 5,06 bilhões), com o argumento de que a empresa abusava do domínio de seu sistema operacional Android para promover seus próprios aplicativos e seu serviço de buscas. A empresa afirma ser inocente no caso e disse que pretende apelar da decisão.