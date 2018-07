Ceasa investe em modernização da segurança e comunicação dos pavilhões

A expectativa é que com o novo sistema de segurança se reduza números de ocorrências no pavilhão CEASA RS/DIVULGAÇÃO/JC

A Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa-RS) vai cercar o perímetro de 43 hectares com sistema de câmeras e reforço no cercamento. A expectativa da administração é que as medidas reduzam os furtos e roubos dentro do terreno da Ceasa. A instalação do material de segurança começou a ser feita nessa terça-feira (17). De acordo com o presidente da Ceasa, Ernesto Teixeira, o investimento já estava sendo avaliado, porém faltava verba.

Com recursos assegurados, foram abertos dois editais: um para compra de concertinas (tipo de arame farpado) e outro para aluguel das câmeras. A cerca vai custar R$ 41 mil, e o valor mensal para captar imagens, R$ 15 mil mensais. Os valores serão divididos entre a Ceasa e os produtores. O fluxo de compradores de hortigranjeiros é de 10 mil a 12 mil na terça-feira e quinta-feira, dias em que o mercado se transforma em uma verdadeira cidade.

Desde que uma delegacia da Polícia Civil foi colocada dentro do pavilhão, o número de delitos caiu 80%, diz o presidente. Mesmo assim, Teixeira acredita que as 41 câmeras ajudarão a reduzir ainda mais as ocorrências, principalmente aquelas registradas nos espaços em que ficam os boxes de produtores e atacadistas. Hoje já há câmeras, mas apenas no estacionamento. Até julho de 2019, a Ceasa pretende instalar mais cem equipamentos.

De acordo com Teixeira, as imagens facilitarão a atuação dos 60 vigilantes que trabalham dentro do pátio do complexo e que devem chegar ao local suspeito de que possa ter algum delito em menos tempo, para que consiga até evitar a ação dos bandidos. "Estarmos entre as Ceasas com menos índices de roubos, não significa que devemos diminuir o investimento na área", justifica o presidente.

Além do investimento em segurança, a Ceasa vai atualizar o sistema de comunicação dentro do pátio. Cabos de fibra ótica para uso em rede de dados e internet serão colocados em 120 postes de iluminação. Até agora foi definido o vencedor da concorrência para fornecer os postes, que devem ser instalados em agosto com custo de R$ 114 mil para a Ceasa.