Petróleo sobe em NY em reação a plano de redução de exportação da Arábia Saudita

O petróleo encerrou a sessão desta quinta-feira (19) em alta em Nova York, influenciado por sinais da redução da exportação de óleo da Arábia Saudita. Em Londres, no entanto, o contrato passou por uma realização intraday e terminou em baixa.

Na bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o barril do petróleo WTI para agosto fechou em alta de US$ 0,70 (+1,01%), a US$ 69,46. O contrato para setembro, que passou a ser o mais líquido, subiu US$ 0,52 (+0,72%), para US$ 68,24. Do lado da demanda, o mercado de petróleo comemora a queda forte nos estoques de gasolina, de 3,165 milhões de barris, enquanto analistas ouvidos pela Dow Jones Newswires esperavam baixa de 400 mil.

Pela oferta, nesta quinta-feira, o representante da Arábia Saudita na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Adeeb al-Aama, afirmou que o país tem planos de reduzir as exportações de petróleo em torno de 100 mil barris por dia (bpd) em agosto. O porta-voz disse ainda o país está comprometido com o acordo entre os membros da Opep e que, em julho, as exportações devem se manter iguais ao nível de junho. A notícia foi comemorada pelos investidores do Brent, que esperam que outros países possam seguir o exemplo saudita.

Apesar de reagirem em alta, houve realização de lucros nos contratos negociados em Londres. Na Intercontinental Exchange, o Brent para setembro fechou em queda de US$ 0,32 (-0,44%), a US$ 72,58.