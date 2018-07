Setor automotivo alerta para risco de perda de 700 mil postos nos EUA com tarifa

Fabricantes de automóveis, concessionárias e fornecedores estão unidos na oposição às tarifas que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça impor sobre automóveis e partes de veículos. "A oposição é disseminada e profunda, já que as consequências são alarmantes", afirmou Jennifer Thomas, da Aliança de Fabricantes de Automóveis, durante audiência do Departamento do Comércio nesta quinta-feira sobre as tarifas.

Trump determinou uma investigação para concluir se as importações de automóveis representam uma ameaça à segurança nacional e justificariam as tarifas. Já o setor alerta que isso elevaria o custo e seria um convite a retaliações dos parceiros. Em estudo divulgado nesta quinta-feira, o Centro para Pesquisa Automotiva concluiu que uma elevação de 25% nas tarifas para automóveis e partes de automóveis reduziria as vendas nos EUA em 2 milhões de veículos e significaria a perda de 714.700 empregos.