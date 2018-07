Embraer fecha contrato com companhia aérea do Quênia

A Embraer e a Kenya Airways anunciaram nessa quarta-feira (18), em feira do setor de aviação na Inglaterra, a assinatura de contrato pelo qual a fabricante brasileira vai assumir o planejamento e a substituição de parte considerável do estoque de peças de reposição dos 15 jatos Embraer E190 operados pela companhia do Quênia.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.