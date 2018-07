China culpa EUA por impasse em negociações sobre comércio

O Ministério do Comércio da China culpou os Estados Unidos por "fechar a porta às negociações" de questões comerciais, horas após uma autoridade americana atribuir o impasse a Pequim. "A acusação dos EUA não tem base", afirmou Gao Feng, porta-voz do Ministério do Comércio, em entrevista coletiva. Segundo ele, "a falta de credibilidade e a inconstância dos EUA" forçaram os dois lados a interromper o diálogo.

Em entrevista coletiva na quarta-feira, o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow, culpou a China pelo entrave nas conversas para reduzir a tensão comercial. Além disso, o assessor do presidente Donald Trump disse que o país asiático se esforçou pouco para lidar com o roubo de propriedade intelectual e transferências forçadas de tecnologia.

"A China teve, e certamente adotará as contra medidas necessárias", afirmou o porta-voz, sem dar detalhes.