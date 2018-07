Euro cai com inflação do bloco comum e comércio influencia dólar

O dólar chegou ao fim da tarde desta quarta-feira (18) sem direção definida, em uma sessão mercada pela divulgação de números da inflação na zona do euro e pelo desenrolar do impasse comercial global.

O dia foi de notícias relacionadas à inflação no Velho Continente. Logo pela manhã, o Eurostat reportou que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro teve avanço de 0,1% em junho na comparação com o mês anterior, de acordo com os dados oficiais finais divulgados nesta quarta-feira. Além disso, o CPI avançou 2,0% na comparação anual de junho. Os números vieram em linha com a expectativa dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Ao olhar o núcleo do CPI, no entanto, veio a maior surpresa do indicador. A medida que exclui itens voláteis como alimentos e energia, ficou estável no mês e subiu 0,9% na comparação anual de junho. Os economistas previam, nesse caso, alta mensal de 0,1% e de 1,0% no ano.

No Reino Unido, a estabilização da inflação ao consumidor na comparação mensal também surpreendeu os analistas, que previam alta de 0,2% do indicador. Na base anual, o CPI subiu 2,4%, ante expectativa de avanço de 2,6% dos economistas.

Os indicadores fizeram com que as moedas europeias caíssem em relação ao dólar. No final da tarde em Nova York, o euro caía para US$ 1,1644 e a libra recuava para US$ 1,3062.

Um relativo alívio na questão comercial também ajudou as moedas de países emergentes no final da tarde. A sensação ganhou corpo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitir que pode chegar a acordos bilaterais com México e Canadá, ao mesmo tempo que as discussões em torno da repactuação do Nafta estão em marcha.

No final da tarde em Nova York, o dólar subia levemente para 18,9276 pesos mexicanos (+0,20%), mas caía para 1,3175 dólar canadense (-0,14%).

Ante a moeda japonesa, o dólar operava praticamente estável na comparação com ontem, a 112,88 ienes. Mais cedo, a divisa dos EUA operou em queda em reação a um comunicado do Ministério de Comércio da China que diz que o país asiático vai tomar "medidas adicionais" para equilibrar perdas com tarifas comerciais.

À tarde, Sarah Sanders, da Casa Branca, atenuou o tom usado pelos EUA e disse que Washington vai seguir em negociações com a China até que se chegue a um acordo.