Ibovespa tem pregão de realização de lucros e cai 0,98%

O Índice Bovespa se descolou das altas das bolsas de Nova Iorque e cedeu a um movimento de realização de lucros nesta quarta-feira de agenda fraca no Brasil e no exterior. O principal índice de ações da B3 chegou a ensaiar uma alta pela manhã, mas não sustentou a tendência e passou a operar em terreno negativo até o final do pregão, quando registrou queda de 0,98%, aos 77.362,63 pontos. Os negócios somaram R$ 10,4 bilhões.

A queda foi moderada na maior parte do dia e se acelerou na última hora de negociação, puxada por ações do setor financeiro e Petrobras. Apesar de algumas menções ao vencimento de opções sobre o Ibovespa, foi praticamente consenso entre operadores e analistas que a queda foi gerada por operações de realização de lucros, uma vez que o Ibovespa acumulava alta superior a 7% em julho até o pregão de ontem.

No front externo, os dois principais eventos do dia foram a sabatina do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no comitê financeiro da Câmara dos Representantes e a divulgação do Livro Bege. Powell basicamente repetiu o que havia dito na véspera, reforçando a expectativa de gradualismo na condução da política monetária dos Estados Unidos. O Livro Bege, sumário sobre as condições econômicas dos Estados Unidos, também não apresentou novidades e teve efeito praticamente nulo sobre os negócios em Nova York.

Os preços do petróleo subiram mais de 1%, apoiados nos dados semanais de estoques da commodity nos Estados Unidos, que revelaram um recuo inesperado das reservas de gasolina.

As ações da Petrobras, no entanto, não acompanharam a alta da commodity e fecharam com perdas de 1,95% (ON) e 1,31% (PN). Na contramão estiveram os papéis da Vale, que subiram 1,48%, alinhados à alta do minério de ferro no mercado à vista chinês.

"O dia foi de poucas novidades e as atenções devem se concentrar daqui por diante no início da safra de balanços, que acontece aqui e nos Estados Unidos. Por lá, os primeiros resultados apontam para a confirmação do fortalecimento da economia americana", disse Lucas Claro, analista da Ativa Investimentos.

Para Claro, o fato inusitado para o Brasil nas próximas semanas é que a divulgação de resultados trimestrais das empresas irá coincidir com o aquecimento do ambiente eleitoral, uma vez que se aproximam os momentos das definições de chapas e registros de candidaturas à Presidência da República.

Mesmo com o resultado negativo de hoje, o Ibovespa acumula alta de 6,32% em julho. Boa parte dessa valorização ocorreu em decorrência do restabelecimento do fluxo de estrangeiros na Bolsa, após fortes saídas em maio e junho. Em julho, os ingressos somam R$ 3,223 bilhões.