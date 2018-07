Ouro fecha em leve alta, monitorando movimentos do dólar e fala de Powell

O ouro para entrega em agosto recuperou o fôlego e encerrou a sessão desta quarta-feira (18) com leve avanço, apesar da trajetória de queda seguida durante a manhã que o encaminhava para a quarta sessão consecutiva de perdas. O movimento de leve valorização dos preços do metal precioso vieram com o enfraquecimento do dólar em relação a outras divisas principais pouco antes do fechamento do ouro.

Investidores acompanharam o depoimento do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Apesar de ressaltar o gradualismo em relação às taxas de juros, o dirigente afirmou que o crescimento econômico do país segue robusto e que a inflação está próxima da meta de 2% estabelecida pela autoridade monetária americana.

Na Comex, divisão de metais da bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o contrato para agosto avançou 0,05%, para US$ 1.227,90 a onça-troy.