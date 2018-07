Diário Oficial informa que leilão de distribuidoras no dia 26 terá oferta só da Cepisa

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) publicou aviso de retomada do leilão de privatização das distribuidoras da Eletrobras. O aviso está em edição extra do Diário Oficial da União, que circula na tarde desta quarta-feira (18), e informa que está mantido o cronograma original do edital apenas em relação à Companhia Energética do Piauí (Cepisa), que irá a leilão no dia 26 de julho.

Em relação a Centrais Elétricas de Rondônia, Companhia de Eletricidade do Acre, Boa Vista Energia S.A. e Amazonas Distribuidora de Energia S.A., o comunicado informa que será divulgado novo cronograma detalhado nos próximos dias, de forma que o leilão seja realizado no dia 30 de agosto de 2018. Com relação ao leilão da Companhia Energética de Alagoas (CEAL), o aviso lembra que o mesmo está suspenso em razão de decisão judicial.

A entrega das declarações, documentos de representação e garantia de proposta, proposta econômica e documento de habilitação dos interessados no leilão da Cepisa deverá ser feita na próxima segunda-feira, 23, das 9h às 12h, na B3. Antes, o cronograma previa a entrega das propostas econômicas na próxima sexta-feira, 20. No dia 24, às 17h, se encerra a sala de informações, nos termos do manual de procedimento de diligências.