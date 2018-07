Governo de Pequim ofecere subsídios para livrarias sobreviverem na era digital

Agência Xinhua

O governo municipal de Pequim distribuirá anualmente 50 milhões de yuans (US$ 7,46 milhões) em subsídios para ajudar as livrarias tradicionais a sobreviver em áreas no centro da cidade. O escritório de comunicação do governo anunciou na terça-feira (17) que, a partir de 2018, o orçamento anual será atribuído ao apoio para 150 livrarias tradicionais.

Segundo o plano de subsídios, cada um dos 16 distritos deve ter uma grande livraria até 2020, quando deve haver 200 livrarias nas movimentadas ruas comerciais, áreas residenciais densamente povoadas e perto dos principais locais cênicos da cidade.

Para melhorar os serviços culturais de Pequim, o governo municipal incentivou as livrarias a abrir 24 horas e combinar as vendas de livros com atividades culturais, como clubes de livros e palestras em cooperação com as bibliotecas públicas.

Zhang Su, vice-diretor da administração municipal da imprensa e publicação, rádio, cinema e televisão, disse que a existência de livrarias acessíveis em áreas centrais pode encorajar a leitura pública. O governo também incentiva as livrarias a desempenhar o papel de bibliotecas públicas.

A Livraria Xinhua, em Wangfujing, uma das renomadas ruas comerciais em Pequim, cooperou com uma biblioteca pública no distrito de Dongcheng para permitir que os cidadãos peguem emprestados livros da livraria de forma gratuita. Os custos serão cobertos pela biblioteca pública.

As livrarias tradicionais estão perdendo para leitura digital e compras online. A maioria tem dificuldades devido ao impacto das lojas online que oferecem grandes descontos e dos livros eletrônicos que são cada vez mais disponíveis a preços muito baixos.

De acordo com o escritório, além dos subsídios, o governo também reembolsará o investimento na construção de livrarias do orçamento governamental para a construção de infraestrutura urbana, e dará prioridade às livrarias tradicionais na hora de fazer aquisições governamentais e realizar atividades culturais patrocinadas pelo governo.