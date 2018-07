Trump diz que conversas do Nafta foram boas, mas não descarta acordos bilaterais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que teve boas conversas com o México sobre o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), o qual tem repetidamente criticado como injusto. Entretanto, Trump disse que pode completar acordos separados com México e Canadá, que hoje também são alvo das tarifas sobre aço e alumínio impostas pelos EUA.

Em reunião de gabinete nesta quarta-feira (18), Trump afirmou que no encontro com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, previsto para 25 de julho, devem ser discutidos vários temas, incluindo política de segurança e imigração, contraterrorismo, segurança energética e crescimento econômico. Segundo Trump, a reunião não render um "acordo justo" para automóveis, os EUA darão uma "tremenda retribuição" aos europeus. O presidente americano tem ameaçado tarifas veículos importados da Europa caso não se chegue a um acordo considerado mais justo para os EUA.