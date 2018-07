Embraer e Kenya Airways assinam contrato para programa de reposição de peças

A Embraer e a Kenya Airways anunciaram nesta quarta-feira (18) durante o Farnborough Airshow, na Inglaterra, a assinatura de um contrato para a companhia aérea aderir ao Programa de Planejamento Colaborativo de Estoques da Embraer (ECIP, na sigla em inglês). De acordo com comunicado divulgado, a Embraer assumirá o planejamento e a reposição de uma parte considerável do estoque de peças de reposição dos 15 jatos Embraer E190 operados pela Kenya Airways.

Segundo a Embraer, o programa dá suporte à frota mundial de aeronaves da companhia através da TechCare, a nova plataforma que reúne todo o portfólio de produtos e soluções. O objetivo é garantir a disponibilidade de peças, estoque otimizado, preços fixos de peças de reposição, prazos menores e serviço de entrega porta a porta.

"Lançado em 2002, o ECIP aproveita o grande estoque de peças descartáveis, o poder de compra global e um programa sofisticado para planejar e estocar com precisão as peças contratadas com o melhor preço possível", diz o comunicado da empresa.

As aeronaves da Embraer operam na África desde 1978, quando o primeiro turboélice Bandeirante chegou ao continente.