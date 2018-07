CNPE cria grupo para discutir viabilidade da usina nuclear Angra 3

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) instituiu grupo de trabalho para propor medidas para a retomada da usina nuclear Angra 3. Resolução do Conselho aprovada pelo presidente Michel Temer e publicada no Diário Oficial da União (DOU) estabelece que o grupo tem como finalidade realizar estudos, análises e apresentar proposições "acerca da viabilidade econômica" da usina e sugerir "outras medidas necessárias para a viabilização do empreendimento".

As ações em estudo devem envolver aumento da tarifa definida para o empreendimento, renovação dos financiamentos contratados com o Bndes e a Caixa para liberação de novos recursos e a criação de um modelo que permita a entrada de um parceiro privado para a usina.

O grupo, que irá fechar a proposta final sobre o assunto, é formado por órgãos como os ministérios de Minas e Energia, Fazenda, Planejamento, além da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e da Eletrobras. O colegiado terá o prazo de 60 dias para concluir suas atividades e apresentar relatório ao CNPE. Se necessário, o prazo de funcionamento dos trabalhos poderá ser prorrogado.