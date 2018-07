União Europeia multa Google em 4,34 bilhões de euros em caso antitruste

Regulador tem avaliado se a empresa abusou de seu domínio no sistema operacional Android LOIC VENANCE/AFP/JC

A União Europeia imporá uma multa recorde de 4,34 bilhões de euros (US$ 5,06 bilhões) contra a Alphabet, controladora do Google, em um caso antitruste nesta quarta-feira (18), de acordo com uma fonte ligada ao assunto. A decisão penaliza a companhia em seu maior motor para o crescimento, os celulares.

Os comissários da UE concordaram sobre a multa em reunião na manhã desta quarta-feira, disse a fonte. Detalhes da decisão devem sair ainda nesta quarta-feira.

O regulador antitruste da UE tem avaliado se o Google abusou de seu domínio no sistema operacional Android, que está presente em mais de 80% dos smartphones do mundo, para promover seus próprios aplicativos e serviços, particularmente o serviço de busca da empresa. Os concorrentes há tempos reclamam que o domínio do Android dá à companhia uma vantagem injusta para atrair usuários para seus aplicativos.

O Google pode apelar de qualquer decisão e tem afirmado ser inocente no caso. Segundo a empresa, o sistema Android não prejudica a competição, mas a amplia. O Google lembra que em geral instala muitos aplicativos concorrentes em dispositivos Android.

A multa planejada nesta quarta-feira representaria cerca de 40% do lucro líquido de 2017 do Google, de US$ 12,62 bilhões.