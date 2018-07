Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, com Tóquio em alta, mas recuo em Xangai

Bolsas de Nova Iorque fecham em alta com tom gradualista reforçado por Powell e Netflix

O índice Dow Jones teve ganho de 0,22%, aos 25.119,89 pontos, enquanto o Nasdaq renovou o 24º recorde no ano, com avanço de 0,63%, para os 7.855,12 pontos. O S&P 500 subiu 0,40%, para os 2.809,55 pontos, mas o subíndice de tecnologia o superou, com alta de 0,81%