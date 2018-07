Ibovespa fecha em alta de 1,93%, aos 78.130,30 pontos

O Ibovespa manteve trajetória firme de alta durante toda a sessão de negócios desta terça-feira (17), e voltou a operar no nível dos 78 mil pontos - o que não ocorria desde o dia 4 de junho deste ano. Pesaram positivamente para o bom desempenho do principal índice da Bolsa brasileira o clima mais ameno no exterior, principalmente após o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, ter reafirmado o gradualismo na política monetária, e a expectativa de que a safra de balanços no Brasil traga números mais positivos.

A Bolsa fechou aos 78.130,30 pontos, em alta de 1,93%. Com isso, em um mês, os ganhos voltaram ao patamar dos dois dígitos (10,42%). O giro financeiro, porém, manteve-se na média dos últimos 30 dias e ficou em R$ 10,5 bilhões.

As blue chips ajudaram a sustentar o bom dia do principal índice da Bolsa brasileira. Ganharam destaque as ações do setor financeiro, onde as units do Santander avançaram 3,87%, as do Banco do Brasil ganharam 3,35%, as do Bradesco tiveram alta de 2,88% e do Itaú Unibanco, 1,88%. Os papéis de Petrobras e Vale também mostraram bom desempenho. Os primeiros avançaram 3,34% (ON) e 2,29% (PN) e o segundo, 1,40%.

Lá fora, o clima mais tranquilo das bolsas em Nova York deu espaço para que a Bolsa brasileira se recuperasse. Os agentes responderam positivamente às declarações do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, em relação ao comportamento da economia e a manutenção do gradualismo na política monetária daquele país. O petróleo também teve uma sessão de leves ganhos, após perdas na véspera.

De acordo com a B3, os investidores não-residentes ingressaram com R$ 138,317 milhões no pregão da última sexta-feira, 13. Em julho, aos poucos, os recursos externos começam a voltar para a Bolsa, sendo que o saldo já está positivo em R$ 2,345 bilhões. Mas, mesmo com o resultado, o acumulado no ano segue negativo em R$ 7,593 bilhões.

Em tempo: A B3 recebeu hoje a corretora Toro Investimentos num evento que marcou o início de suas atividades como corretora de valores.