Secretaria sorteia 51 vagas de lojas no POP Center

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) realiza amanhã, às 10h, no POP Center, sorteio para ocupação de 51 lojas do Centro Popular de Compras (CPC), no Centro Histórico da Capital.

O sorteio das vagas é a etapa final após a chamada pública que teve 46 inscritos. "Toda a infraestrutura do espaço foi desenvolvida para oportunizar o crescimento dos empreendedores de camelôs a comerciantes, regularizados pela SMDE", afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Leandro de Lemos.

Neste ano, foram feitas diversas ações para reorganizar o espaço interno do shopping, ampliação e duas chamadas públicas para ocupação de lojas. Segundo o coordenador da Diretoria de Promoção Econômica, Denis Carvalho, a intenção da secretaria é atingir a capacidade máxima do shopping. "O objetivo é ocupar 100% as lojas, aumentar os rendimentos e gerar oportunidade para as pessoas empreenderem e abrirem seus próprios negócios", explica.

A diretora institucional do POP Center, Elaine Deboni, diz que a ocupação dos espaços é uma oportunidade para que novos lojistas se estabeleçam de forma legal. "Nosso objetivo é fazer com que mais pessoas consigam trabalhar e sustentar suas famílias dignamente em um local seguro e que já se tornou referência no comércio da Capital", disse.