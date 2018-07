Agência eleva tarifas de quatro concessionárias gaúchas

A partir deste domingo, quatro empresas de energia do Rio Grande do Sul terão suas tarifas reajustadas: Demei, Eletrocar, Mux Energia e Hidropan. Os aumentos médios, que variam de 10,63% a 17,92%, foram aprovados ontem pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O efeito médio mais elevado a ser percebido pelo consumidor é o da Mux Energia, 17,92%. Para os consumidores residenciais (classe B1), o incremento será de 15,90%. A concessionária atende, aproximadamente, 11.462 unidades consumidoras nas cidades de Tapejara e Ibiaçá.

Já os consumidores abrangidos pelo Departamento Municipal de Energia de Ijuí (Demei) sentirão um efeito médio de 12,47%. A distribuidora atende 32.736 unidades localizadas no município de Ijuí. Os clientes residenciais atendidos pela empresa terão reajuste de 12,23%.

A elevação média nas tarifas das Centrais Elétricas de Carazinho (Eletrocar), que atende 37.278 unidades consumidoras situadas em Carazinho, Coqueiros do Sul, Chapada, Almirante Tamandaré do Sul, Santo Antônio do Planalto, Colorado e Selbach, será de 17,80%. Os consumidores residenciais terão reajuste de 15,36%.

Para a Hidroelétrica Panambi (Hidropan), as tarifas serão reajustadas, em média, 10,63%, sendo um aumento de 9,66% para a classe residencial. A concessionária fornece energia para cerca de 18.363 mil unidades consumidoras nos municípios de Panambi e Condor.