União honrou R$ 534,16 milhões em dívidas dos estados em junho

A União desembolsou R$ 534,16 milhões em junho para honrar dívidas de entes subnacionais, de acordo com relatório divulgado nesta terça-feira (17), pelo Tesouro Nacional. No ano, o valor gasto pelo governo federal para garantir dívidas de Estados e municípios chegou a R$ 1,894 bilhão.

A maior parte desse gasto se deve a dívidas do estado do Rio de Janeiro. No mês passado, o Tesouro garantiu o pagamento de R$ 531,44 milhões em débitos do governo fluminense. Nos seis primeiros meses de 2018, as dívidas do Rio pagas pela União totalizaram R$ 1,861 bilhão.

Apesar disso, o Rio de Janeiro pode contratar novas operações de crédito com a garantia da União por estar enquadrado no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) dos Estados.

Em junho, a União também garantiu o pagamento de R$ 2,72 milhões em dívidas de Roraima. No ano, o Tesouro desembolsou R$ 22,09 milhões para honrar débitos do Estado nortista. Roraima não poderá contratar novos empréstimos com a garantia da União até 6 de junho de 2019.