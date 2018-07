Inflação de Porto Alegre desacelera e fica em 0,65% na segunda semana de julho

O grupo Alimentação foi um dos que mostrou queda nas taxas de variação no período CLAITON DORNELLES /JC

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de Porto Alegre, calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), desacelerou de 0,94% para 0,65% na passagem da primeira quadrissemana de julho para a segunda quadrissemana do mês. O índice caiu em todas as sete capitais pesquisadas no período, divulgou a instituição na manhã desta terça-feira (17).

Três das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram desaceleração em suas taxas de variação na capital gaúcha, entre as quais se destacam os grupos Alimentação (de 0,73% para 0,06%) e Habitação (de 1,67% para 1,11%).

As pressões acima da variação média foram exercidas pelos grupos Educação, Leitura e Recreação (1,69%), Habitação (1,11%) e Transportes (0,77%).

Na média global, o IPC-S perdeu intensidade, passando de uma alta de 1,01% para elevação de 0,67% entre os dois períodos.

Por região, além de Porto Alegre, os decréscimos ocorreram em Salvador (de 1,12% para 0,83%), Brasília (de 1,07% para 0,63%), Belo Horizonte (de 1,34% para 0,97%), Recife (de 0,93% para 0,56%), Rio de Janeiro (de 1,01% para 0,68%) e São Paulo (de 0,91% para 0,55%).

A tabela a seguir mostra as variações percentuais dos municípios componentes do índice, nesta e na apuração anterior.

