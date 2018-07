Bolsas da Ásia fecham na maioria em baixa, mas Tóquio avança na volta de feriado

As bolsas asiáticas fecharam em sua maioria em território negativo nesta terça-feira (17), com ações do setor de energia penalizadas, após ontem os dois contratos de petróleo fecharem com quedas superiores a 4%. Tóquio, porém, foi exceção, em alta na volta de um feriado no Japão.

A Bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,57%, em 2.798,13 pontos, enquanto o Shenzhen Composto, de menor abrangência, recuou 0,17%, a 1.673,06 pontos. Analistas ainda ponderavam sobre os números da economia da China, um dia após a divulgação de dados de produção industrial e de investimentos em ativos fixos que não agradaram muito, mas com um Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre em linha com o esperado.

Em Tóquio, o índice Nikkei subiu 0,44%, a 2.697,36 pontos. O iene relativamente estável colaborou para o movimento, na volta do feriado japonês. O Japão ainda assinou hoje um acordo comercial ambicioso com a União Europeia, que representa uma perspectiva positiva para empresas exportadoras locais.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve queda de 1,25%, a 28.181,68 pontos, sem fôlego após ter subido na sessão anterior. O Hang Seng registrou mínima de fechamento neste ano, em jornada fraca para ações de bancos chineses e do setor de tecnologia e energia.

Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 0,18% em Seul, a 2.297,92 pontos. Em Taiwan, o índice Taiex teve baixa de 0,36%, a 10.778,99 pontos.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 fechou em baixa de 0,61%, a 6.203,60 pontos na Bolsa de Sydney. A praça australiana também foi prejudicada pela fraqueza de papéis no setor de energia, após a queda de ontem do petróleo. A ação da Sundance Energy Australia caiu 1,37% e a da 88 Energy recuou 4,55%.