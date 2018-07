Dólar recua ante rivais, com ajustes antes de ida de Powell a Congresso dos EUA

O dólar perdeu terreno em relação a outras moedas principais nesta segunda-feira, 16, mas, ao longo da sessão, operou sem direção única, notadamente ante divisas de emergentes, à medida que investidores ajustam posições à espera dos depoimentos do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, no Congresso americano. A leitura em alta das vendas no varejo nos EUA em junho chegou a dar algum fôlego ao dólar, mas o vento de cauda não se sustentou.

Perto do horário de fechamento em Nova Iorque, o dólar recuava de 112,33 na tarde de sexta-feira para 112,30 ienes, enquanto o euro subia de US$ 1,1682 para US$ 1,1714 e a libra avançava de US$ 1,3230 para US$ 1,3237.

O índice DXY fechou em baixa de 0,25%, aos 94,511 pontos.

Sempre atentos aos efeitos da política monetária do Fed sobre o dólar, operadores ajustaram posições à espera dos dois dias de sessão parlamentar com a presença do presidente da instituição. Amanhã, Powell comparece diante do Comitê de Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos do Senado dos EUA. Na quarta-feira, presta depoimento ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara de Representantes.

A atenção se deve ao fato de que uma eventual aceleração do ritmo do aperto monetário promovido pelo BC americano deverá, em última instância, escoar a disponibilidade de dinheiro no mercado, apreciando o dólar. No discurso de Powell, investidores procurarão sinais de modulação no ritmo desse aperto, para cima ou para baixo.

Além disso, foi monitorada nesta segunda-feira a forte baixa dos preços de petróleo, ocasionada pela expectativa de que os EUA e a Rússia cheguem a um entendimento por uma ação conjunta no setor de energia.

Entre as emergentes, o peso mexicano foi uma das moedas que ganhou força, com o dólar caindo de 18,9521 pesos mexicanos na tarde de sexta-feira para 18,8363 pesos mexicanos. Apesar do rali de 6% do peso mexicano desde a eleição no México em julho, o Citibanamex elevou sua projeção para a cotação do dólar ante essa moeda no fim do ano, de 20 pesos mexicanos para 20,10 pesos mexicanos.

O banco cita "um pano de fundo mais desafiador para moedas de países emergentes", incertezas sobre a renegociação do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês) e dúvidas prolongadas sobre detalhes das propostas do presidente eleito, Andrés Manuel López Obrador.