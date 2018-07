Netflix vê lucro superar projeção, mas aumento de assinantes decepciona no 2º trimestre

As ações da empresa custam US$ 0,85 MARCELO G. RIBEIRO/JC

A Netflix registrou lucro líquido de US$ 384 milhões no segundo trimestre deste ano, o equivalente a US$ 0,85 por ação, em um resultado superior ao visto no mesmo período de 2017, quando a companhia teve lucro de US$ 66 milhões, ou US$ 0,15 por ação. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que esperavam ganho por ação de US$ 0,79. A receita veio em linha com as projeções dos analistas, ao avançar 40,3% no segundo trimestre na comparação com o mesmo período do ano anterior, para US$ 3,907 bilhões.

Em relação ao número de assinantes, no entanto, a companhia decepcionou. A Netflix informou que adicionou 5,15 milhões de assinantes em todo o mundo, abaixo da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 6,2 milhões. Agora, a companhia tem 130,14 milhões de assinantes no globo. Somente nos EUA, a companhia teve 670 mil novos assinantes, enquanto analistas esperavam 1,21 milhão de novos clientes em solo americano. Em todo o país, a Netflix tem, agora, 57,38 milhões de assinantes. O resultado global de clientes também ficou abaixo do esperado pela própria empresa em projeções divulgadas em abril. Há três meses, a companhia acreditava que teria 131,20 milhões de assinaturas.

Para o terceiro trimestre deste ano, a companhia espera ter lucro de US$ 420 milhões, ou US$ 0,68 por ação, e recita 33,6% maior em relação ao período entre julho e setembro do ano passado, de US$ 3,988 bilhões. Já a previsão da companhia para o número de novos assinantes em todo o mundo é de 5 milhões, em um montante de 135,14 milhões de assinaturas.

De acordo com a Netflix, o crescimento mais acelerado da companhia nos mercados internacionais do que nos EUA "cria uma exposição da receita líquida a outras moedas. Com o crescimento da nossa produção de conteúdo em 80 países, iremos transferir mais nossos custos operacionais para outras moedas que não sejam o dólar para fornecer uma proteção um pouco mais natural, mas prevemos que continuaremos a ter muito mais despesas do que receita em dólar".

Sobre a concorrência, a empresa comentou que HBO e Disney estão "evoluindo para se concentrar mais nos serviços de entretenimento na internet" enquanto Apple e Amazon estão "investindo em conteúdo como parte de um processo de assinaturas". A Netflix disse achar que o apetite do consumidor por conteúdo "é amplo" e que "há espaço para que várias partes tenham ofertas atraentes", ressaltando que sua estratégia para lidar com a concorrência AT&T/Warner, Fox/Disney ou Fox/Comcast é a de "simplesmente continuar melhorando, como temos feito todos os anos".

Mesmo assim, com os resultados de assinantes abaixo do previsto, a ação da companhia despencou no after hours em Nova York. Há pouco, a ação recuava 14,29%, para US$ 343,26. Somente este ano, o papel da Netflix mostrou avanço de cerca de 115%.