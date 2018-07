Mercosul e UE reúnem-se em Bruxelas para negociar acordo

O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, estará hoje em Bruxelas, na Bélgica, para a reunião com os chanceleres do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai). Amanhã, eles têm encontro marcado com a comissária de Comércio da Comissão Europeia, Cecília Malmström, e com o Comissário de Agricultura, Phil Hogan.

Antes da chegada dos chanceleres, houve reuniões técnicas com representantes dos dois blocos, sem avanços expressivos. Mercosul e União Europeia (UE) buscam acordos específicos para os automóveis, peças de automoção, indicações geográficas, transporte marítimo e produtos lácteos.

Também estão na lista de preocupações do Mercosul os temas relativos à carne bovina, ao açúcar e ao etanol.