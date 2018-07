A Universidade de Yale e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) estão lançando um programa de doutorado em conjunto para recrutar os principais graduados de instituições brasileiras a participarem do BBS: Yale's Combined Program in Biological and Biomedical Sciences. O objetivo é preparar os alunos para se tornarem a próxima geração de líderes científicos. Os estudantes serão auxiliados por bolsas de estudos, tanto da Capes quanto de Yale. Têm o direito a participar do programa, que inclui oito vertentes, apenas os brasileiros aprovados pela Universidade de Yale e também pela Capes. Os detalhes do programa e o formulário de inscrição podem ser acessados em www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/estados-unidos/programa-capes-yale-de-doutorado-em-ciencias-biomedicas

4G na faixa de 700 MHz

A TIM ativou a tecnologia de quarta geração na frequência de 700 MHz em Porto Alegre. Com isso, a operadora aumenta a sua capacidade e a sua cobertura indoor e outdoor na Capital. As próximas cidades a contarem com a rede LTE na frequência de 700 MHz serão São Paulo e Florianópolis.

Carteira de pagamentos

A RecargaPay, carteira de pagamentos digitais líder do Brasil, firmou parceria com a Mastercard para oferecer aos seus 10 milhões de clientes o mais novo serviço da fintech: o cartão pré-pago. O lançamento está previsto para agosto, e os interessados já podem preencher o formulário de adesão no aplicativo. O cartão pré-pago RecargaPay chega ao mercado com a recente abertura do Banco Central em regulamentar essas novas empresas. Uma delas, em vigor desde o início do mês, passa a aceitar as contas digitais em fintechs como reais alternativas para depósitos de conta salário.

Cloud

A Salesforce anunciou a nova geração do Service Cloud Einstein, que combina CRM com processos guiados e Inteligência Artificial (IA) avançada para transformar a experiência de atendimento dos clientes. Um dos recursos é o Einstein Bots for Service, por meio do qual as empresas podem automatizar as solicitações de atendimento de rotina e realizar transferências entre atendentes de forma mais simples.

Receita

A everis, empresa multinacional de consultoria que pertence ao Grupo NTT Data, atingiu uma receita de 1,17 bilhão no ano fiscal encerrado em 31 de março de 2018, resultando em um aumento de 14% em relação ao ano anterior. O EbitdaTDA da everis atingiu 92 milhões. Durante o ano fiscal de 2017, 3 mil novos profissionais se juntaram à everis, que, agora, passa a contar com mais de 21 mil colaboradores em todo o mundo.