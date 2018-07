BRF contrata Itaú BBA, Bradesco BBI e Morgan para venda de ativos no exterior

A BRF quer levantar, com esse programa, R$ 5 bilhões para reduzir alavancagem da dívida NELSON ALMEIDA/AFP/JC

A BRF anunciou nesta segunda-feira (16), ter formalizado a contratação dos bancos de investimento Itaú BBA e Bradesco BBI para assessorá-la na venda dos ativos localizados na Argentina e do Morgan Stanley para os ativos localizados na Europa e na Tailândia.

A BRF tem como meta levantar, com esse programa, R$ 5 bilhões, baixando a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para 4,35 vezes até o fim deste ano - no fim do primeiro trimestre, estava em 4,44 vezes.