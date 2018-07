Vale bate recorde de produção de minério no segundo trimestre

Produção de 96,8 milhões de toneladas foi 5,3% maior do que no segundo trimestre de 2017 VALE/DIVULGAÇÃO/JC

A Vale anuncia novo recorde para um segundo trimestre na produção de minério de ferro, de 96,8 milhões de toneladas, número 5,3% maior do que no segundo trimestre de 2017.

A companhia destaca que esse volume se deu "apesar da ruptura nos sistemas produtivo e logístico em todo Brasil, causada pelos 12 dias de greve nacional de caminhoneiros em maio", e que tal crise foi superada por meio da "flexibilidade da cadeia de valor", com transferência de materiais entre suas unidades produtivas, uso alternativo de ferrovias para transportar insumos, ajuste de métodos de mineração e plano de lavra, bem como mudança nos parâmetros do processo de suas usinas.

A produção de pelotas foi recorde, de 12,838 Mt, um pouco acima do primeiro trimestre deste ano, quando era de 12,780 Mt, "devido à retomada de operação das pelotizadoras Tubarão I e II", explica o relatório. A Vale reafirma seu guidance de produção em torno de 55 Mt de pelotas em 2018.

Em vendas, houve também recorde para um segundo trimestre, somando 86,5 Mt de minério e pelotas, 4,8 Mt acima do mesmo período do ano passado, "apesar do aumento de estoques offshore para apoiar as atividades de blendagem em andamento", diz a Vale no relatório. Separadamente, o aumento foi de 5,8% em vendas de minério de ferro, para 73,290 Mt, e de 6,0% em pelotas, chegando a 13,231 Mt.

A companhia explica que "circunstâncias atípicas" no período, como a greve dos caminhoneiros e as fortes chuvas em abril no Sistema Norte fizeram com que o teor médio de ferro fosse reduzido para 63,8% em comparação aos 64,4% do primeiro trimestre deste ano.

A Vale diz que, no segundo semestre, os volumes devem ficar acima de 100 Mt por trimestre, dando suporte ao guidance de produção do ano, conforme anteriormente anunciado, de aproximadamente 390 milhões de toneladas.