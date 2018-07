Petróleo cai com temores de que Rússia possa elevar produção

Os preços do petróleo caem com força nesta segunda-feira (16), em meio ao encontro muito aguardado entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, cujo um dos assuntos deverá ser o aumento da produção de petróleo. Além disso, relatos de que a Arábia Saudita teria oferecido petróleo extra a alguns clientes pesam sobre a commodity.

Às 8h (de Brasília), o petróleo WTI para agosto caía 1,62%, a US$ 69,87 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para setembro tinha baixa de 2,02%, a US$ 73,81 o barril, na ICE.

Trump e Putin se encontram nesta segunda-feira em Helsinki, na Finlândia. Em meio a pressão de Trump para que países produtores de petróleo elevem sua produção para baixar os preços, o mercado especula que a Rússia anuncie disposição de elevar ainda mais a produção para preencher as lacunas de oferta no mercado global, se acordo com Thomas Pugh, economista de commodities da Capital Economics.

Há uma "chance justa" de Putin se comprometer em elevar a produção de petróleo em um nível mais alto do que a Rússia concordou no mês passado, em coordenação com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), disse Pugh.

Ao mesmo tempo, surgiram relatos de que a Arábia Saudita teria oferecido petróleo extra a dois clientes na Ásia. Além disso, especula-se que os EUA poderiam se mover para liberar mais barris de petróleo de suas reservas estratégicas de petróleo. "O governo está sofrendo uma pressão crescente diante do aumento nos preços da gasolina, com os preços médios da gasolina subindo quase 16% desde o início do ano", segundo analistas do ING Bank.